Рыбака сняли с дрейфующей льдины на Оке

Напомним, что в Нижегородской области аномально теплая зима может привести к рекордно раннему и слабому половодью. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Если приближающаяся весна окажется достаточно теплой и небогатой на осадки, то оставшийся снег сойдет раньше обычного и сильного паводка не будет.