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Рыбака сняли с дрейфующей льдины на Оке

Это произошло вблизи села Охотино Богородского округа.

Источник: Комсомольская правда

На Оке спасли рыбака, который находился на дрейфующей льдине. Происшествие случилось 8 февраля вблизи села Охотино Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К месту происшествия отправились спасатели на судне на воздушной подушке. Они сняли мужчину с льдины и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, что в Нижегородской области аномально теплая зима может привести к рекордно раннему и слабому половодью. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Если приближающаяся весна окажется достаточно теплой и небогатой на осадки, то оставшийся снег сойдет раньше обычного и сильного паводка не будет.

МЧС