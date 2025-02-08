Рыбака сняли с дрейфующей льдины на Оке

На Оке спасли рыбака, который находился на дрейфующей льдине. Происшествие случилось 8 февраля вблизи села Охотино Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К месту происшествия отправились спасатели на судне на воздушной подушке. Они сняли мужчину с льдины и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
Напомним, что в Нижегородской области аномально теплая зима может привести к рекордно раннему и слабому половодью. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Если приближающаяся весна окажется достаточно теплой и небогатой на осадки, то оставшийся снег сойдет раньше обычного и сильного паводка не будет.