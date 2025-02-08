Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы арестовали

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал руководителя дирекции парков и скверов города по делу о превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«Суд избрал меру пресечения в отношении директора муниципального бюджетного учреждения “Дирекция парков и скверов” города Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ. Он заключен под стражу на 1 месяц 28 суток по 3 апреля», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 и 2023 году подозреваемый незаконно предоставил право на размещение 29 торговых объектов на территориях парков Махачкалы, причинив ущерб государству в размере более 21 млн рублей.