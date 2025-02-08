Руководителя дирекции парков и скверов Махачкалы арестовали

«Суд избрал меру пресечения в отношении директора муниципального бюджетного учреждения “Дирекция парков и скверов” города Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ. Он заключен под стражу на 1 месяц 28 суток по 3 апреля», — говорится в сообщении.