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Несколько бытовок загорелось на Варшавском шоссе в столице

В Москве на строительной площадке жилого комплекса, расположенного на Варшавском шоссе, в субботу, 8 февраля, загорелось несколько бытовок.

Источник: РИА "Новости"

— На стройплощадке ЖК на Варшавском шоссе загорелось сразу несколько бытовок, — говорится в сообщении Telegram-канала агентства городских новостей «Москва».

Причина возгорания пока неизвестна, подробности произошедшего уточняются.

7 февраля в незаселенной новостройке ЖК «Головинские пруды» на севере Москвы произошли мощный взрыв и пожар. В доме пострадали фасад и внутренняя отделка. Площадь обрушения перегородок составила пять квадратных метров, при этом огонь распространился на площади 14 квадратных метров.

4 февраля в Новой Москве на улице Героя России Соломатина в квартире на седьмом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Еще четырех человек спасатели вывели с вышележащих этажей здания.

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