Несколько бытовок загорелось на Варшавском шоссе в столице

4 февраля в Новой Москве на улице Героя России Соломатина в квартире на седьмом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Еще четырех человек спасатели вывели с вышележащих этажей здания.