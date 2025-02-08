Несколько бытовок загорелось на Варшавском шоссе в столице

— На стройплощадке ЖК на Варшавском шоссе загорелось сразу несколько бытовок, — говорится в сообщении Telegram-канала агентства городских новостей «Москва».
Причина возгорания пока неизвестна, подробности произошедшего уточняются.
7 февраля в незаселенной новостройке ЖК «Головинские пруды» на севере Москвы произошли мощный взрыв и пожар. В доме пострадали фасад и внутренняя отделка. Площадь обрушения перегородок составила пять квадратных метров, при этом огонь распространился на площади 14 квадратных метров.
4 февраля в Новой Москве на улице Героя России Соломатина в квартире на седьмом этаже жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Еще четырех человек спасатели вывели с вышележащих этажей здания.