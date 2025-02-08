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Во Франции военный спецназа пострадал в перестрелке

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Один боец элитного подразделения французской полиции RAID был ранен, а один злоумышленник — убит в ходе перестрелки на автотрассе в департаменте Кот-д’Ор (восток страны). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник: Reuters

По его данным, двое сотрудников полиции остановили для проверки автомобиль с британским номерами в рамках операции против банды, занимающейся организацией нелегальной миграции курдов из Ирака.

При приближении патруля лица, находящиеся в автомобиле, «открыли по сотрудниками полиции огонь из автоматического оружия». Стражи порядка «открыли ответный огонь», информирует телеканал. В ходе перестрелки один сотрудник полиции получил ранение в ногу, а один из подозреваемых был убит. Еще четверо человек, находившиеся в автомобиле, попытались скрыться с места преступления.

Трое из четверых подозреваемых задержаны. Еще одного злоумышленника ищут, отмечается в сообщении.