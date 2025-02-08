Во Франции военный спецназа пострадал в перестрелке

При приближении патруля лица, находящиеся в автомобиле, «открыли по сотрудниками полиции огонь из автоматического оружия». Стражи порядка «открыли ответный огонь», информирует телеканал. В ходе перестрелки один сотрудник полиции получил ранение в ногу, а один из подозреваемых был убит. Еще четверо человек, находившиеся в автомобиле, попытались скрыться с места преступления.