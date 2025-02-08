Москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса

«Иван и его семья были дома. Вдруг мужчина услышал странные звуки в коридоре, пошел проверить и увидел, что вокруг моноколеса все в огне. Иван взял одеяло, чтобы накинуть на колесо, но в этот момент аккумулятор гаджета взорвался, и пламя перешло на мужчину», — говорится в сообщении.