Почти обнаженная активистка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен

Как сообщила газета El Diario, женщина ворвалась в зал в отеле, где организована встреча с участием политиков из разных европейских стран, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Активистка попала в зал вскоре после начала мероприятия, однако сотрудники службы безопасности быстро вывели ее.