Почти обнаженная активистка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен

Как сообщила газета El Diario, женщина ворвалась в зал в отеле, где организована встреча с участием политиков из разных европейских стран, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Активистка попала в зал вскоре после начала мероприятия, однако сотрудники службы безопасности быстро вывели ее.
Встреча была организована под лозунгом «Сделаем Европу снова великой» с намеком на призыв «Сделаем Америку снова великой», который выбрал для своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп. В ходе своих выступлений европейские спикеры среди прочего выступали в защиту традиционных ценностей. Послушать их собрались около 2 тыс. сторонников.
Фракция «Патриоты Европы» была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. В нее вошли 84 депутата, представляющие 14 партий из 12 стран. Инициатором создания новой наднациональной группы стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся лидером правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
«Патриоты Европы» оказались третьей по численности фракцией в Европарламенте после Европейской народной партии и коалиции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».