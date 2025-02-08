В Екатеринбурге избили фельдшера

В Екатеринбурге 20-летний парень избил фельдшера скорой помощи. Ночью с 7 на 8 февраля Григорий вместе со своим 34-летним другом лежали на земле на улице Циолковоского. Оба молодых человека были пьяными.
Их заметила случайная прохожая, подумала, что им стало плохо, и вызвала скорую помощь. Однако помощь понадобилась врачам, которые прибыли на вызов. Парень набросился на фельдшеров и избил одного из врачей. По данным наших коллег из Ural mash, Григорий сломал фельдшеру руку, а также нанес сотрясение мозга.
На место происшествия прибыл наряд полиции. Молодых людей забрали в дежурную часть. Оказалось, что Григорий родом из Березовского, а его друг — екатеринбуржец. Ранее они оба не имели судимостей.
— В отношении них полицией заведено административное дело по факту совершенного хулиганства. Собранные материалы готовятся к передаче в следственные органы для решения вопроса о возбуждении и уголовного дела, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.