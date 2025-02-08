В Екатеринбурге избили фельдшера

Их заметила случайная прохожая, подумала, что им стало плохо, и вызвала скорую помощь. Однако помощь понадобилась врачам, которые прибыли на вызов. Парень набросился на фельдшеров и избил одного из врачей. По данным наших коллег из Ural mash, Григорий сломал фельдшеру руку, а также нанес сотрясение мозга.