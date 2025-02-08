Бастрыкин потребовал доклад о падении лифта в Уфе

По данным Следкома по РБ, 6 февраля в одном из многоквартирных домов в Зелёной роще на Дуванском бульваре, лифт с 3 девушками сначала застрял на 3 этаже, а потом резко упал на 1 этаж. Пассажирки не пострадали, помощь им оказали сотрудники оперативных служб. Однако видео произошедшего было обнародовано в соцсетях и привлекло внимание следователей.