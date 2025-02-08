В Калининграде арестовали мать мальчика, в убийстве которого обвиняется отчим

По версии следствия, подозреваемая и ее 42-летний супруг с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства в Черняховске подвергали двух малолетних детей фигурантки избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания. В частности, женщина, достоверно зная, что ее супруг в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери, с целью скрыть указанный факт своевременно не обратилась в медицинское учреждение. Вечером 1 февраля 2025 года женщина, зная, что муж избил ее семилетнего сына, по совместной договоренности с мужем, не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика.