В Калининграде арестовали мать мальчика, в убийстве которого обвиняется отчим

«Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 апреля 2025 года. Накануне женщине предъявлено обвинение по инкриминируемым эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей», — прокомментировала корреспонденту ТАСС официальный представитель регионального следственного управления СК.
В пресс-службе облсуда отметили, что в обоснование необходимости помещения женщины в следственный изолятор следователь указал, что она обвиняется в совершении трех преступлений, среди которых — тяжкое умышленное, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Опасаясь ответственности она может скрыться, оказать давление на очевидицу преступлений (дочку), с которой проживает в одной квартире, уничтожить доказательства, в том числе те, которые могут находиться на месте совершения преступления — в жилом помещении, в котором проживала с пострадавшими детьми.
Как сообщала пресс-служба регионального следственного управления СК, накануне женщина была задержана, возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по подозрению в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности.
По версии следствия, подозреваемая и ее 42-летний супруг с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства в Черняховске подвергали двух малолетних детей фигурантки избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания. В частности, женщина, достоверно зная, что ее супруг в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери, с целью скрыть указанный факт своевременно не обратилась в медицинское учреждение. Вечером 1 февраля 2025 года женщина, зная, что муж избил ее семилетнего сына, по совместной договоренности с мужем, не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика.
5 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обвиняемого под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина, разозлившись на пасынка, нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка, также против него возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетней девочки. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в ходе допроса обвиняемый вину в убийстве признал частично. При этом он и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства следователей об аресте.