Мигрантов-нелегалов в Петербурге отправили из бойцовского клуба в военкомат

Сотрудники полиции провели рейд в спортивном клубе, который расположен в самом центре торгового клуба на Бухарестской улице. У любителей боевых искусств проверили документы.
Особая тренировка для бойцов началась утром 8 февраля. Люди в бронежилетах с автоматами и кувалдами положили на пол всех, кто был в зале, включая тренера, и заставили держать руки за головой. Тренер, к слову, до последнего сопротивлялся, но вид тяжёлой кувалды усмирил крепко сложенного мужчину — пришлось повиноваться.
Проверку на крепость духа и соблюдение российских законов прошли далеко не все. Среди 50 спортсменов половина оказались иностранцами. Шестеро выходцев из Средней Азии были доставлены в отделение полиции, так как у них не всё было гладко с документами.
«В отношении них были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и пребывания на территории России», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
Также было выявлено 12 граждан ближнего зарубежья, которые недавно получили российское гражданство, но не поставили себя на воинский учёт. Им были вручены повестки для посещения военкомата.
В полиции напомнили, что всего за 2024 год в Петербурге 100 человек были лишены российского гражданства, из них более половины — за несоблюдение обязанности по постановке на воинский учёт.