В Бурятии загорелось кафе

Отмечается, что на момент прибытия пожарных здание кафе было полностью охвачено огнем. Внутри находились газовые баллоны, существовала угроза их воспламенения, а также перехода пламени на стоящие рядом частные постройки. В тушении были задействованы пожарные и добровольцы.