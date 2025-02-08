В Бурятии загорелось кафе

«Вечером в селе Максимиха Баргузинского района загорелось кафе “Империал”. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 1-го баргузинского и 8-го прибайкальского отрядов ГПС РБ и добровольной пожарной команды села Максимиха. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 780 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия пожарных здание кафе было полностью охвачено огнем. Внутри находились газовые баллоны, существовала угроза их воспламенения, а также перехода пламени на стоящие рядом частные постройки. В тушении были задействованы пожарные и добровольцы.
Сейчас возгорание локализовано. Работы по ликвидации огня продолжаются, задействованы 10 пожарных и 4 единицы техники. По предварительной информации, при пожаре ожоги тела получила одна женщина.