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В Бурятии загорелось кафе

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Кафе горит на площади 780 кв. м в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского агентства ГО и ЧС.

«Вечером в селе Максимиха Баргузинского района загорелось кафе “Империал”. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 1-го баргузинского и 8-го прибайкальского отрядов ГПС РБ и добровольной пожарной команды села Максимиха. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 780 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных здание кафе было полностью охвачено огнем. Внутри находились газовые баллоны, существовала угроза их воспламенения, а также перехода пламени на стоящие рядом частные постройки. В тушении были задействованы пожарные и добровольцы.

Сейчас возгорание локализовано. Работы по ликвидации огня продолжаются, задействованы 10 пожарных и 4 единицы техники. По предварительной информации, при пожаре ожоги тела получила одна женщина.

пожары
МЧС