Отца четверых детей из Узбекистана лишили свободы за вейпы в Мангистау

Согласно материалам дела, 22 декабря 2024 года мужчина приобрел 4550 вейпов в Москве с целью незаконного ввоза на территорию Узбекистана. Не сумев пересечь границу родной страны, он планировал нелегально провезти товар на территорию Казахстана, чтобы в дальнейшем продавать электронные устройства.