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Горячий гейзер в Минске лишил теплоснабжения некоторых горожан (видео)

Из-за прорыва трубы теплосетей в районе станции метро «Спортивная» в столице по нескольким адресам возможны перебои с горячей водой и отоплением, сообщает «Минскэнерго».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Две аварийные бригады Минских теплосетей работают над восстановлением трубопровода в районе станции метро «Спортивная» в Минске, сообщили в «Минскэнерго».

Ранее в редакцию Sputnik читатели прислали видеокадры гейзера с горячей водой, бьющего на поверхность на улице Притыцкого вблизи станции метро.

По официальной информации, выброс горячей воды произошел в субботу около 15:30, причиной стало повреждение трубопровода квартальных тепловых сетей.

В «Минскэнерго» предупредили жильцов микрорайона о возможных перебоях с теплоснабжением. Временно горячая вода и отопление может отсутствовать по следующим адресам:

ул. Е. Полоцкой 1, 5.

ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59.

ул. Бельского 24, 26.

ул. Одоевского 70.

Церковь преподобной Ефросинии Полоцкой.

Устранением проблемы занимаются две аварийные бригады, в «Минскэнерго» пообещали сообщить, когда теплоснабжение будет восстановлено.

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