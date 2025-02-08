Горячий гейзер в Минске лишил теплоснабжения некоторых горожан (видео)

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Две аварийные бригады Минских теплосетей работают над восстановлением трубопровода в районе станции метро «Спортивная» в Минске, сообщили в «Минскэнерго».
Ранее в редакцию Sputnik читатели прислали видеокадры гейзера с горячей водой, бьющего на поверхность на улице Притыцкого вблизи станции метро.
По официальной информации, выброс горячей воды произошел в субботу около 15:30, причиной стало повреждение трубопровода квартальных тепловых сетей.
В «Минскэнерго» предупредили жильцов микрорайона о возможных перебоях с теплоснабжением. Временно горячая вода и отопление может отсутствовать по следующим адресам:
ул. Е. Полоцкой 1, 5.
ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59.
ул. Бельского 24, 26.
ул. Одоевского 70.
Церковь преподобной Ефросинии Полоцкой.
Устранением проблемы занимаются две аварийные бригады, в «Минскэнерго» пообещали сообщить, когда теплоснабжение будет восстановлено.
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