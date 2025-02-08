Подростка задержали после смерти девятиклассника в Кызылординской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, в том числе изучаются все материалы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.