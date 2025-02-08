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Подростка задержали после смерти девятиклассника в Кызылординской области

В Кызылординской области 17-летнего подростка подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девятиклассника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, в том числе изучаются все материалы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

«В отношении двух других лиц в рамках расследования возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в ДП Кызылординской области.

Кроме того, внесено соответствующее представление в областное управление образования. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.