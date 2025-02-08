В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар

Внутри находятся люди, сообщает МЧС. Для эвакуации людей с верхних этажей спасатели установили подъемные механизмы. Ранее пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, сообщало агентство «Москва», но затем ранг возгорания повысили до четвертого, пишет ТАСС.
Пожарные спасли 40 человек из здания. Сведений о пострадавших нет, заявили в МЧС. Тушение огня продолжается: МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, рассказали в ведомстве. Сейчас на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.