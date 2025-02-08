В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар

Пожарные спасли 40 человек из здания. Сведений о пострадавших нет, заявили в МЧС. Тушение огня продолжается: МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, рассказали в ведомстве. Сейчас на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.