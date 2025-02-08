На одном из предприятий Башкирии загорелась электроустановка

В Благовещенске во втором часу ночи в одном из предприятий разгорелся пожар в закрытом распределительном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Огнеборцам удалось не допустить распространения пожара. Электрики обесточили здание, что позволило пожарным приступить к тушению без лишних задержек. Вскоре пламя было локализовано, а затем полностью ликвидировано.
К счастью, пострадавших в результате инцидента не оказалось. Дознаватель МЧС устанавливают причины произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электрического оборудования, вызванное коротким замыканием.
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