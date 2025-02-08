Житель Тирасполя поджег Lexus: Владелец люксового авто не хотел отдавать долг

В ходе разбирательства выяснилось, что машину подожгли. Иномарка принадлежит 33-летнему тираспольчанину. В тот вечер он припарковал её у дома. Ночью неизвестный, облив бензином бампер, поджёг авто.
Оперативники вышли на поджигателя спустя несколько дней. Им оказался 23-летний житель столицы. Потерпевший занял у него денег. Возвращать не торопился. Ссорились. Кредитор решился на крайние меры.
Молодой человек задержан. По факту умышленного повреждения имущества путём поджога возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.