Движение затруднено из-за возгорания в здании Электрозвода

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Крупный пожар произошел в здании бывшего предприятия на Электрозаводской улице 8 февраля. В здании оказались заблокированы люди. В тушении пожара задействованы свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Для спасения людей сотрудники МЧС развернули подъемники. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.
Согласно официальной информации, сотрудники МЧС спасли из здания 80 человек. Трех человек госпитализировали.
Также в Сети появились кадры возгорания в здании Электрозавода в Москве. В тушении пожара задействованы свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Для спасения людей сотрудники МЧС развернули подъемники.
Также сообщалось, что в здании заблокировано примерно 30 человек. При этом возгорание произошло в здании, где находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.