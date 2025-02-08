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Движение затруднено из-за возгорания в здании Электрозвода

Из-за возгорания в здании Электрозвода движение по улице Электрозаводской затруднено. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Источник: РИА "Новости"

— На месте работают оперативные службы. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Крупный пожар произошел в здании бывшего предприятия на Электрозаводской улице 8 февраля. В здании оказались заблокированы люди. В тушении пожара задействованы свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Для спасения людей сотрудники МЧС развернули подъемники. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Согласно официальной информации, сотрудники МЧС спасли из здания 80 человек. Трех человек госпитализировали.

Также в Сети появились кадры возгорания в здании Электрозавода в Москве. В тушении пожара задействованы свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. Для спасения людей сотрудники МЧС развернули подъемники.

Также сообщалось, что в здании заблокировано примерно 30 человек. При этом возгорание произошло в здании, где находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.

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