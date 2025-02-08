В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай — Большой Лог — Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee.
«В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.