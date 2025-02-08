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В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Источник: Аргументы и факты

Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай — Большой Лог — Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.