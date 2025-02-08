Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы

Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены — 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.