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Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на востоке Москвы, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены — 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

«Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на Электрозаводской улице в Москве, четверо госпитализированы», — говорится в сообщении.

МЧС
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