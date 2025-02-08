Что известно о пожаре в бывшем здании Электрозавода в Москве

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Пожар произошел в пятиэтажном здании бывшего московского Электрозавода, где располагаются студии и творческие мастерские.
- Внутри могут быть заблокированные огнем люди, они просят о помощи из окон.
- Площадь возгорания составляет 800 кв. м, отметили в оперативных службах.
- Пожару присвоили четвертый ранг опасности из пяти возможных. На место запрошены дополнительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Пострадавшие
- Пожарные спасли 90 человек при тушении здания.
- Самостоятельно эвакуировались 120 человек.
- Три человека госпитализированы в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Угрозы для их жизни нет, уточнили в столичном департаменте здравоохранения.
- По данным оперативных служб, пострадали восемь человек.
Расследование
- Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или перегруз в ее работе.
- Очаг возгорания находился на втором этаже, огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям.
- Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. Организована доследственная проверка.