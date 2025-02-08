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Что известно о пожаре в бывшем здании Электрозавода в Москве

В Москве загорелось бывшее здание Электрозавода. Спасли 90 человек, в больницу доставили 3 пострадавших.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Пожар произошел в пятиэтажном здании бывшего московского Электрозавода, где располагаются студии и творческие мастерские.
  • Внутри могут быть заблокированные огнем люди, они просят о помощи из окон.
  • Площадь возгорания составляет 800 кв. м, отметили в оперативных службах.
  • Пожару присвоили четвертый ранг опасности из пяти возможных. На место запрошены дополнительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавшие

  • Пожарные спасли 90 человек при тушении здания.
  • Самостоятельно эвакуировались 120 человек.
  • Три человека госпитализированы в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Угрозы для их жизни нет, уточнили в столичном департаменте здравоохранения.
  • По данным оперативных служб, пострадали восемь человек.

Расследование

  • Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или перегруз в ее работе.
  • Очаг возгорания находился на втором этаже, огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям.
  • Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. Организована доследственная проверка.

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