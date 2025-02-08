Пожар в здании на востоке Москвы локализовали

По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 — эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.