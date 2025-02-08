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Пожар в здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали на площади 300 квадратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пожар в административном здании на востоке Москвы локализован на 300 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар в Москве локализован на 300 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.

По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 — эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.

В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.

Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.

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