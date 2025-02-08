Собянин назвал число пострадавших при пожаре на Электрозаводе

По его словам, угрозы для жизней пострадавших нет. «Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках», — написал мэр. Московский депздрав ранее сообщал о госпитализации троих человек с отравлением продуктами горения.