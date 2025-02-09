Патронажная система: начальство оборонного завода обирало сварщиков

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, подольская полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова. Гарина следствие считает организатором коммерческого подкупа, а Легкова — посредником в его осуществлении. Говоря простым языком, сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка «под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе». Речь шла о дополнительных выплатах за сверхурочную работу, в том числе о деньгах, которые были положены за срочную ликвидацию последствий аварии в котельной и другие переработки. Дополнительные выплаты заставили отдать сварщиков Л. и Т. — им было начислено по 80 тыс. рублей. Сварщика Щ. обобрали на две премии по 80 тыс. рублей. А его коллегу К. аж на три премии — в общей сложности он лишился 240 тыс. рублей. «Известиям» источник сообщил о семи эпизодах и четырех пострадавших сотрудниках предприятия. Главный энергетик находится под подпиской о невыезде, его бывший руководитель — в СИЗО.