Патронажная система: начальство оборонного завода обирало сварщиков

Климовский патронный завод в подмосковном Подольске снова оказался в центре скандала, на сей раз уголовного. Год назад авария на котельной КСПЗ лишила отопления жителей подольского микрорайона Климовск. Теперь как минимум два бывших менеджера предприятия обвинены в коммерческом подкупе путем вымогательства у газосварщиков премий, начисленных за сверхурочную работу. В случае отказа работникам обещали проблемы по службе вплоть до увольнения. Подробности расследования — в материале «Известий».
Гони трудовую монету
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, подольская полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова. Гарина следствие считает организатором коммерческого подкупа, а Легкова — посредником в его осуществлении. Говоря простым языком, сообщники вынуждали находящихся у них в подчинении работников предприятия отдавать им существенную часть заработка «под угрозой увольнения и создания возможных трудностей на работе». Речь шла о дополнительных выплатах за сверхурочную работу, в том числе о деньгах, которые были положены за срочную ликвидацию последствий аварии в котельной и другие переработки. Дополнительные выплаты заставили отдать сварщиков Л. и Т. — им было начислено по 80 тыс. рублей. Сварщика Щ. обобрали на две премии по 80 тыс. рублей. А его коллегу К. аж на три премии — в общей сложности он лишился 240 тыс. рублей. «Известиям» источник сообщил о семи эпизодах и четырех пострадавших сотрудниках предприятия. Главный энергетик находится под подпиской о невыезде, его бывший руководитель — в СИЗО.
Ранее привлекался
Алексей Гарин — один из предполагаемых совладельцев оборонного предприятия и бывший замдиректора. Он уже был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2014 году выяснилось, что он вывел десятки миллионов рублей, переведенные за оплату тепла, на счета подконтрольной ему фирмы, вместо того чтобы рассчитаться с поставщиком услуги — предприятием «Газпроммежрегионгаз Москва». Судимость не помешала Гарину продолжить участие в стратегическом предприятии с социальной нагрузкой. Деньги при этом не были возвращены. По сведениям из базы данных исполнительных производств ФССП, за человеком, данные которого совпадают с данными Гарина, только за 2023 год числятся задолженности на общую сумму свыше 130 млн рублей.
Автор цитаты
Климовский ордена Отечественной войны I степени специализированный патронный завод, по сути, главное предприятие микрорайона Климовск. Местные жители так или иначе связаны с этим оборонным объектом. Его история началась еще в 1936-м — Новоподольский завод (первое название) освоил полный цикл востребованных советской армией винтовочных и пистолетных боеприпасов, а также пиротехники. С 1943 года на базе завода создан НИИ проектирования патронов. Во время Великой Отечественной производство боеприпасов удалось увеличить в 19 раз. С 1960 года назывался Климовским штамповочным заводом. С этого времени и до середины 1970-х его работа связана с космической отраслью. В 1980-х освоено производство боеприпасов для спортивной стрельбы, биатлона, а также мелкосерийное изготовление патронов с пулями повышенной пробиваемости для бесшумной, беспламенной, подводной стрельбы. В 1990-х становится акционерным обществом открытого типа, но вскоре у него возникают финансовые трудности. Ситуация выправляется лишь к 2014 году. Состав акционеров предприятия не раскрывается.
Скандал с котельной
Авария, привлекшая внимание к КСПЗ, случилась 4 января 2024 года в котельной завода. После отключения от отопления более 173 домов, шести образовательных учреждений и больницы был объявлен локальный режим ЧС в Подольске. Сообщалось, что для ликвидации последствий привлекалось свыше 200 бригад, в число которых входили электрики, электрогазосварщики.
По одной из версий, неприятности начались после остановки работы водогрейного котла КВГМ. Но запись об этом в суточную ведомость котлоагрегата была сделана задним числом лишь спустя 11 часов, примерно в то же время пришло и сообщение о ЧП в диспетчерскую службу МУП «Подольская теплосеть». По версии следствия, неисправным оказалось противоаварийное оборудование. Сначала трубы дали течь на заводе — в этом случае персонал должен был закрыть задвижку, отсекающую сети предприятия от городских. Но сделать это оказалось невозможным из-за ее неисправности, сообщил источник «Известий». В итоге начались прорывы трубопровода в городских сетях. Оперативно исправить ситуацию аварийщикам не удалось — в самом котле образовались многочисленные протечки, а теплоноситель внутри него замерз. К тому моменту был запущен вспомогательный котел, теплотрасса и обогревательные приборы в квартирах замерзли и вышли из строя. Источник утверждает, что персонал препятствовал пропуску аварийной бригады на объект и оттягивал запуск вспомогательных котлов.
Вернули государству
В рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, тогда задержали трех подозреваемых — начальника котельной, гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», на балансе которого находилось коммунальное предприятие, и замглавы администрации города. Бывший собственник компании Борис Краснов находится в розыске.
Существенным последствием аварии на КСПЗ стало решение о национализации КСПЗ. Об этом решении российского президента сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Остановка котельной, а особенно заморозка, как случилось на патронном заводе, соответственно, предполагает очень сложные мероприятия и оперативные. По решению президента имущество возвращается в казну государства. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сообщил он на совещании. Он охарактеризовал управление частниками котельной «из рук вон плохим».
В рамках иска Генпрокуратуры в мае прошлого года суд конфисковал предприятие в доход государства.