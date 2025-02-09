У автомобиля Вучича на ходу отвалилось колесо

По словам главы государства, он не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.
«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.
После этого сербский премьер Милош Вучевич призвал «не играть с такими вещами».
«Это могло угрожать президенту, а значит, и всей стране. Я считаю, что техническое состояние и обслуживание этих автомобилей требует еще более тщательного контроля, чтобы не допустить угрозы жизни президента», — заявил глава кабмина.
Год назад самолет премьера Канады сломался во время его отпуска на Ямайке. В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.