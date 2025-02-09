Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо на ходу

«Дам вам несколько пояснений. Была ли это повреждённая, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль», — сказал Вучич в эфире TV Informer.