В Сети появились кадры ДТП с участием автомобиля президента Сербии Вучича

Сербские средства массовой информации обнародовали видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием машины сербского лидера Александра Вучича.
На кадрах запечатлено, как у автомобиля на ходу отвалилось колесо, а затем отлетело в сторону.
Машина остановилась, из неё вышли сотрудники охраны и осмотрели автомобиль. После этого из машины вышел сам Вучич.
Ранее Вучич заявил, что не пострадал. Он отметил, что «не произошло ничего особенного и не следует поднимать шум».
ДТП произошло в ходе поездки сербского лидера в Мокрин перед митингом в Кикинде. По словам Вучича, причина случившегося утанавливается.