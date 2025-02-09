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В Сети появились кадры ДТП с участием автомобиля президента Сербии Вучича

У машины, в которой находился Вучич, на ходу отвалилось колесо.
Источник: Аргументы и факты

Сербские средства массовой информации обнародовали видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием машины сербского лидера Александра Вучича.

На кадрах запечатлено, как у автомобиля на ходу отвалилось колесо, а затем отлетело в сторону.

Машина остановилась, из неё вышли сотрудники охраны и осмотрели автомобиль. После этого из машины вышел сам Вучич.

Ранее Вучич заявил, что не пострадал. Он отметил, что «не произошло ничего особенного и не следует поднимать шум».

ДТП произошло в ходе поездки сербского лидера в Мокрин перед митингом в Кикинде. По словам Вучича, причина случившегося утанавливается.