Хинштейн рассказал о точечной выдаче жилищных сертификатов и борьбе с мародерами

«Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%», — написал Александр Хинштейн в Telegram-канале по итогам встречи с жителями приграничья.
Как добавил врио главы региона, еще в ноябре власти Курской области сформировали «бескомиссионный список» из 154 населенных пунктов. Их жителям выдают жилищные сертификаты, даже если дома не разрушены. По словам Александра Хинштейна, в список добавили восемь населенных пунктов. Расширение перечня продолжится.
С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины. 5 февраля Александр Хинштейн встретился с президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что поручит правительству выделить средства для дополнительной компенсации жителям Курской области, которые лишились жилья.