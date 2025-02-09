Хинштейн рассказал о точечной выдаче жилищных сертификатов и борьбе с мародерами

«Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%», — написал Александр Хинштейн в Telegram-канале по итогам встречи с жителями приграничья.