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Журналист испанского издания Mundo незаконно побывал в Курской области

Представитель СМИ прибыл в российский регион с территории Украины для съемки репортажа о вторжении ВСУ в Суджанский район.

Журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где встретился с атаковавшими российский регион представителями ВСУ.

Об этом стало известно из материала, опубликованного на сайте газеты в субботу.

В публикации говорится о том, что Рохас отправился из города Сумы в сопровождении украинских боевиков и незаконно пересёк российскую границу.

Рохас написал, что его целью была встреча с членами «бригады 47» ВСУ в Курской области. Он также отметил, что взял интервью у украинских военных по имени Юрий, Антон и Пётр.

Как сообщалось, Ленинский райсуд в Курске заочно арестовал журналистов из США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.

Ранее также стало известно о заочном аресте за аналогичное преступление британца Джерома Старки. По версии следствия, мужчина прибыл с территории Украины для съемки репортажа о вторжении ВСУ в Суджанский район Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.