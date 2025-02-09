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Рядом с Киевом прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Вышгород Киевской области, информирует телеканал ТСН.

«Вышгород (Киевская область) — взрывы», — рассказали журналисты.

В регионе звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в 21:49 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Кроме того, тревогу с воздуха объявили в Киеве, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах Херсоне, Харькове и Сумах.