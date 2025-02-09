Петербуржцев отправили под арест за обман контрактников ВС России

По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе прошлого года придумали мошенническую схему, направленную на присвоение денежных средств, выплачиваемых гражданам Министерством обороны при поступлении на контрактную службу в Вооруженные силы России в размере 400 тысяч рублей.