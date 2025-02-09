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В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области.
Источник: Аргументы и факты

Взрывы прогремели в украинской столице на фоне воздушной тревоги, информирует телеканал ТСН.

«Киев и пригород — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы произошли в Вознесенске, расположенном в Николаевской области. В регионе также звучит тревога с воздуха.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Вышгород Киевской области.