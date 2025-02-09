В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы прогремели в украинской столице на фоне воздушной тревоги, информирует телеканал ТСН.
«Киев и пригород — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы произошли в Вознесенске, расположенном в Николаевской области. В регионе также звучит тревога с воздуха.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Вышгород Киевской области.