Режим повышенной готовности ввели под Сахалином, где сел на мель сухогруз

«Разлива топлива не произошло, и экипажу ничего не угрожает. Тем не менее, ситуация требует оперативного мониторинга и готовности к различным вариантам развития событий», — отметил глава региона.
Иностранный сухогруз сел на мель под Сахалином. Видео © Telegram / Лимаренко Brief.
Он также сообщил о создании оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства региона Алексея Римшея. По словам губернатора, в данной местности мобилизовали все оперативные службы, которые будут дежурить круглосуточно.
Напомним, что иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе в ночь на 9 февраля по местному времени. На его борту находятся 20 членов экипажа.