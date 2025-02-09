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На Сахалине введён режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Губернатор Валерий Лимаренко обнародовал кадры с места случившегося.

Источник: Аргументы и факты

Режим повышенной готовности действует в Невельском муниципалитете из-за грузового судна, севшего на мель, проинформировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«По моему поручению в районе введён режим повышенной готовности», — написал он в Telegram.

Лимаренко уточнил, что власти не зафиксировали разлива топлива. Кроме того, он подчеркнул, что угроза для населения отсутствует.

«Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», — говорится в публикации.

Помимо этого, Лимаренко обнародовал кадры с места случившегося.

Ранее сообщалось, что южнее порта Невельск в Сахалинской области сел на мель китайский сухогруз с дизельным топливом и мазутом. По данным МЧС РФ, борту судна находятся 20 человек экипажа.