На Сахалине введён режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Режим повышенной готовности действует в Невельском муниципалитете из-за грузового судна, севшего на мель, проинформировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«По моему поручению в районе введён режим повышенной готовности», — написал он в Telegram.
Лимаренко уточнил, что власти не зафиксировали разлива топлива. Кроме того, он подчеркнул, что угроза для населения отсутствует.
«Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», — говорится в публикации.
Помимо этого, Лимаренко обнародовал кадры с места случившегося.
Ранее сообщалось, что южнее порта Невельск в Сахалинской области сел на мель китайский сухогруз с дизельным топливом и мазутом. По данным МЧС РФ, борту судна находятся 20 человек экипажа.