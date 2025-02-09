Недавно Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистов телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс за незаконную поездку в Курскую область. Как сообщили в пресс-службе суда, журналисты незаконно прибыли в российский регион для того, чтобы снять сюжет о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Российской Федерации. Сообщается, что репортеров объявили в международный розыск.