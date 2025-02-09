Журналист испанской газеты Mundo незаконно пересёк границу РФ в Курской области

Отметим, что под уголовную ответственность за незаконное пересечение границы России уже попали множество иностранных журналистов. В прошедшем году ФСБ возбудила уголовные дела против представителей СМИ из США и Румынии за аналогичные нарушения. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.