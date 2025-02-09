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В Одессе на фоне тревоги с воздуха прогремели взрывы

В Одесской области также звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе, информирует телеканал ТСН.

«Одесса — взрывы», — говорится в материале.

По данным украинских журналистов, в настоящее время в Одесской области звучит воздушная тревога.

Кроме того, сирены включены в ряде других областей Украины. В частности, речь идёт о Киевской и Николаевкой областях. В Киеве, в городе Вышгород Киевской области и Вознесенске, расположенном в Николаевской области, прогремели взрывы.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по военным целям в Одессе.