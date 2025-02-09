В Одессе на фоне тревоги с воздуха прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе, информирует телеканал ТСН.
«Одесса — взрывы», — говорится в материале.
По данным украинских журналистов, в настоящее время в Одесской области звучит воздушная тревога.
Кроме того, сирены включены в ряде других областей Украины. В частности, речь идёт о Киевской и Николаевкой областях. В Киеве, в городе Вышгород Киевской области и Вознесенске, расположенном в Николаевской области, прогремели взрывы.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по военным целям в Одессе.