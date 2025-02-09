Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Юрия Дудя*

«Текущее состояние административного протокола по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении привлекаемого лица Ю. А. Дудя* возвращено», — говорится в материале, опубликованном на портале судов общей юрисдикции столицы.
Протокол поступил в суд ещё 29 января, но что именно стало причиной его составления, неизвестно.
А в конце декабря прошлого года суд в Москве оштрафовал Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Блогер должен будет оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.