Генконсул Ветрик: дипломаты следят за делом задержанной в Анталье россиянки

Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье гражданской РФ Екатериной Бурназкиной, арестованной за оставление новорожденной дочери в аэропорту курорта, сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
«Держим на приоритетном контроле данную ситуацию. Наши дипломаты навещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи», — сказал Ветрик в комментарии РИА Новости.
Ранее адвокат Айшегюль Полат отмечала, что линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было.
Информация о том, что 18-летняя жительница Электростали бросила в туалете аэропорта Антальи младенца, стала известна 14 октября 2024 года. Новорожденного обнаружила уборщица, ребенок успел пролежать в унитазе около 12 минут. Сотрудники аэропорта обратились в полицию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении девушки, роженица заявила, что не знала о своей беременности. По информации Генконсульства РФ в Турции, Екатерину и ее мать задержали около гейта, когда те ожидали рейс в Москву.
Как сообщалось, когда отец Екатерины узнал, что она родила, был в шоке, из-за пышной фигуры о ее беременности никто не догадывался.
Также предполагали, что бросить младенца девушке предложила ее мать.