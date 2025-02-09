Мошенники придумали новую схему развода пенсионеров с заменой банковских карт

Одной из первой, кто пострадал от происков мошенников, стала 71-летняя пенсионерка из Москвы. Женщина рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и предупредили, что в скором времени ей предстоит пройти проверку счётчиков. Преступники выманили у неё номер карты и код, при помощи которых получили доступ в личный кабинет. Позднее жительница столицы получила странное уведомление, что под залог её жилплощади был оформлен кредит. Ниже был указан номер телефона для обратной связи.