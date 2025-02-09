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Омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Аферисты убедили пожилую омичку, что ее накоплениям угрожает опасность.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники обманули 71-летнюю пенсионерку из Омска. В общей сложности пожилая женщина перевела аферистам 235 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережениям угрожает опасность. Правда, по какой именно схеме работали аферисты с пожилой омичкой, не уточняется. После разговора с неизвестными женщина перевела все свои сбережения на счет мошенников. Ущерб составил 235 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что лишь за 8 февраля к ним обратились 12 омичей, которые пострадали от действий аферистов.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичка отдала 50 тысяч рублей за несуществующую посылку от друга из Канады.