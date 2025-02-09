Омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережениям угрожает опасность. Правда, по какой именно схеме работали аферисты с пожилой омичкой, не уточняется. После разговора с неизвестными женщина перевела все свои сбережения на счет мошенников. Ущерб составил 235 тысяч рублей.