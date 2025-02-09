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Взрывы прозвучали в Ровненской и Волынской областях Украины

Воздушную тревогу включали в городах Дубно и Луцк.
Источник: Аргументы и факты

Взрывы прозвучали в Ровненской и Волынской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают киевские СМИ.

«Дубно, Ровненская область — взрывы», — говорится в публикации ТСН в Telegram-канале.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области воздушная тревога звучит с 02:39 мск.

Взрывы также были зафиксированы в городе Луцк.

«Луцк — взрывы», — коротко обозначено в Telegram-канале «Общественного». Отмечается, что в Волынской области воздушная тревога звучит с 03:44 мск.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, в городах Вышгород и Обухов Киевской области, в городе Вознесенск Николаевской области.