Взрывы прозвучали в Ровненской и Волынской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают киевские СМИ.
«Дубно, Ровненская область — взрывы», — говорится в публикации ТСН в Telegram-канале.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области воздушная тревога звучит с 02:39 мск.
Взрывы также были зафиксированы в городе Луцк.
«Луцк — взрывы», — коротко обозначено в Telegram-канале «Общественного». Отмечается, что в Волынской области воздушная тревога звучит с 03:44 мск.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, в городах Вышгород и Обухов Киевской области, в городе Вознесенск Николаевской области.