В Актобе осудили виновного в прорыве плотины «Магаджан»

В Актобе вынесли приговор директору ТОО, по вине которого 4 апреля 2024 года прорвало плотину «Магаджан», что привело к затоплению нескольких населённых пунктов, сообщает El.kz со ссылкой на «Мой город».
В результате паводка пострадали посёлки Табантал, Кызылту и Бескоспа. Вода нанесла значительный ущерб домам и инфраструктуре, а местные жители понесли финансовые убытки.
Судебное разбирательство установило, что руководитель предприятия, ответственного за плотину, не предпринял своевременных мер по сбросу воды, несмотря на очевидную угрозу. Согласно обвинению, он действовал из корыстных побуждений, что и стало причиной катастрофы.
Хромтауский районный суд признал его виновным по статье 254 УК РК («Недобросовестное отношение к обязанностям») и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, осуждённому запрещено работать в сфере водного хозяйства в течение трёх лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.