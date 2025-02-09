В Актобе осудили виновного в прорыве плотины «Магаджан»

Хромтауский районный суд признал его виновным по статье 254 УК РК («Недобросовестное отношение к обязанностям») и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, осуждённому запрещено работать в сфере водного хозяйства в течение трёх лет.