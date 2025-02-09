Спасатели не могут подойти к севшему на мель у Сахалина судну из-за шторма

Зампред правительства региона Алексей Римша, который возглавил работу оперативного штаба в Невельске, уточнил, что иностранное судно находится в 200 метрах от берега. Точной информации о наличии повреждении на корпусе балкера пока нет, поскольку из-за сильного шторма на море судно не могут обследовать водолазы спасатели. По его словам, ориентировочно такая возможность может появиться только в понедельник. Пока ведется круглосуточный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива с борта судна.