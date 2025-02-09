Появилась новая неочевидная схема телефонного мошенничества

С каждым днем злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана граждан, предупреждает Pravda.Ru. Недавно МВД информировало о том, что мошенники могут убедить доверчивых граждан покупать золото, а затем отдать драгметалл на сохранение специальному курьеру. Также киберпреступники могут обмануть людей, которые пытаются познакомиться со второй половинкой в интернете. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников, передает РАПСИ.