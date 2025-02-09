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Туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича в Заилийском Алатау

Спасатели МЧС с высоты 3500 метров, в районе ледника Богдановича, эвакуировали туриста, который слома ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: МЧС РК

По данным МЧС, опубликованным в Telegram-канале, на пульт 112 поступило сообщение, что в горах Заилийского Алатау, в районе ледника Богдановича, возле горной пещеры, мужчина получил травму — сломал ногу.

«Незамедлительно был организован выезд оперативной группы “РОСО” МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3500 метров над уровнем моря, обнаружили пострадавшего с предварительно выявленным переломом левой ноги. На месте происшествия спасатели оказали необходимую медицинскую помощь. Совместными усилиями спасателями РОСО МЧС и “Службы спасения Алматы” осуществили транспортировку пострадавшего до ГЛК “Шымбулак”, где он был передан сотрудникам ЦМК МЧС для дальнейшего наблюдения и лечения», — отмечается в сообщении.

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при передвижении в горной местности. Туристам рекомендуется учитывать погодные условия, правильно подбирать экипировку и заранее информировать спасательные службы о маршруте восхождения.

несчастный случай