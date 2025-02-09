Туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича в Заилийском Алатау

«Незамедлительно был организован выезд оперативной группы “РОСО” МЧС. Спасатели, действуя на высоте 3500 метров над уровнем моря, обнаружили пострадавшего с предварительно выявленным переломом левой ноги. На месте происшествия спасатели оказали необходимую медицинскую помощь. Совместными усилиями спасателями РОСО МЧС и “Службы спасения Алматы” осуществили транспортировку пострадавшего до ГЛК “Шымбулак”, где он был передан сотрудникам ЦМК МЧС для дальнейшего наблюдения и лечения», — отмечается в сообщении.