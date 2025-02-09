Четыре человека погибли в двух ночных пожарах в Челябинской области

В Нагайбакском районе случился пожар в частном доме в поселке Переселенческий.
По прибытии подразделений установлено, что огонь охватил 90 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Водоснабжение было организовано от гидранта на расстоянии почти четыре километра от места пожара, путем подвоза. Обнаружены погибшие мужчина и женщина. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.
В Усть-Катавском городском округе горел также частный дом в поселке Вязовая. Там огонь охватил 72 «квадрата», обрушилась кровля, погибли мужчина и женщина.
«Пожар ликвидирован на 120 “квадратах”. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.
В обоих случаях объявлена ликвидация открытого горения, дома не были оснащены пожарными извещателями. На месте работают дознаватели ОНД.