Четыре человека погибли в двух ночных пожарах в Челябинской области

По прибытии подразделений установлено, что огонь охватил 90 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Водоснабжение было организовано от гидранта на расстоянии почти четыре километра от места пожара, путем подвоза. Обнаружены погибшие мужчина и женщина. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.