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Житель Омской области попал ножом в легкое приятелю во время ссоры

Пострадавшего с поврежденным легким доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кормиловки ударил ножом в грудь приятеля и повредил ему легкое во время ссоры. Конфликт, который едва не привел к смерти одной из сторон, произошел в Марьяновском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Накануне врачи местной больницы сообщили в полицию, что к ним поступил 43-летний сельчанин с ножевым ранением в области груди. У него также было диагностировано повреждение одного легкого.

Участковый выяснил, что серьезную травму мужчине нанес его 61-летний приятель из Кормиловки, с которым он выпивал в тот день.

Подозреваемого задержали. С места преступления было изъято орудие несостоявшегося убийства — кухонный нож.

Ранее «КП Омск» сообщала, в одном из сел Омской области 22-летний парень пытался изнасиловать 69-летнюю пенсионерку. По факту инцидента СК завел уголовное дело.