При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 21 человека на пожаре на стройке во Владивостоке, один человек пострадал, сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю.
«Сегодня ранним утром на улице Некрасовская во Владивостоке произошло возгорание хозяйственного корпуса на территории строящегося жилого корпуса. По прибытию (спасателей) из окон третьего этажа шел густой черный дым, наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 21 человека из задымленных помещений», — говорится в сообщении.
Пожар потушен на площади около 50 квадратных метров. Погибших нет, пострадал один человек.
Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, отмечают в главке.