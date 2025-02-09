При пожаре на стройке во Владивостоке сотрудники МЧС спасли 21 человека

«Сегодня ранним утром на улице Некрасовская во Владивостоке произошло возгорание хозяйственного корпуса на территории строящегося жилого корпуса. По прибытию (спасателей) из окон третьего этажа шел густой черный дым, наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 21 человека из задымленных помещений», — говорится в сообщении.