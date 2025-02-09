Ребенок во Владивостоке попал под колеса автомобиля

Как рассказали в ведомстве, в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе многоквартирного дома на улице Адмирала Смирнова произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.