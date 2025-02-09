Ребенок во Владивостоке попал под колеса автомобиля

ДТП с участием несовершеннолетнего случилось во Владивостоке в районе многоквартирного дома на улице Адмирала Смирнова. Ребенок попал под колеса проезжающего автомобиля. По факту происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода Госавтоинспекция проводит проверку. Школьника госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе многоквартирного дома на улице Адмирала Смирнова произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
«Установлено, что 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем “Ниссан Ноут”, двигаясь по улице Адмирала Смирнова, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате автоаварии 8-летний пешеход получил травмы», — пишет пресс-служба полиции.
В социальных сетях также распространилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором отчетливо видно, как ребенок стремительно «переходил проезжую часть».
Полицейскими уже установлено, что стаж управления автотранспортом автомобилистки составляет 8 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД за календарный год ее привлекали 9 раз. Состояние алкогольного опьянения не установлено.
«По факту ДТП составлен административный материал по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”», — сообщает ведомство.
Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
Полиция просит приморцев регулярно напоминать детям о важности соблюдения правил безопасности на проезжей части.